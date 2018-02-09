Госдума приняла пакет законов об амнистии капитала

9 февраля нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном, чтении пакет проектов законов об амнистии капитала.

Согласно документу, амнистия капитала начинается 2 марта и завершается 28 февраля 2019 года, передаёт «Вести.Ru».

По словам председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, принятые меры направлены на создание благоприятных условий по возврату бизнеса и капиталов в РФ, чтобы они работали здесь и развивали нашу экономику.



Таким образом, нашим соотечественникам, подавшим в указанный период соответствующие специальные декларации с указанием своего зарубежного имущества или компаний, будут предоставлены те же гарантии, что и в ходе первого этапа амнистии.

В частности, они будут освобождены от уголовной ответственности за нарушения налогового валютного законодательства.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, подчеркнул, депутаты своим сегодняшним решением, запустила второй этап такой амнистии.

«Не буду скрывать, многие знают, мы консультировались по этому вопросу и с международными финансовыми организациями. Они относятся к этому с пониманием и нас поддерживают в этом решении», - цитирует главу РФ «Газета.Ru».

Президент также предложил обсудить второй этап амнистии капитала и заверил, что параметры специальных бондов для возвращения капитала прорабатываются.

Кто попадет под налоговую амнистию