Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 09.02.2018

Госдума приняла пакет законов об амнистии капитала

«Expert Online» 2018

9 февраля нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном, чтении пакет проектов законов об амнистии капитала.

Согласно документу, амнистия капитала начинается 2 марта и завершается 28 февраля 2019 года, передаёт «Вести.Ru».

По словам председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, принятые меры направлены на создание благоприятных условий по возврату бизнеса и капиталов в РФ, чтобы они работали здесь и развивали нашу экономику.

Таким образом, нашим соотечественникам, подавшим в указанный период соответствующие специальные декларации с указанием своего зарубежного имущества или компаний, будут предоставлены те же гарантии, что и в ходе первого этапа амнистии.

В частности, они будут освобождены от уголовной ответственности за нарушения налогового валютного законодательства.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, подчеркнул, депутаты своим сегодняшним решением, запустила второй этап такой амнистии.

«Не буду скрывать, многие знают, мы консультировались по этому вопросу и с международными финансовыми организациями. Они относятся к этому с пониманием и нас поддерживают в этом решении», - цитирует главу РФ «Газета.Ru».

Президент также предложил обсудить второй этап амнистии капитала и заверил, что параметры специальных бондов для возвращения капитала прорабатываются.

Кто попадет под налоговую амнистию

Распечатать
    Реклама

    Умные насосы берут управление на себя

    «Незаметная» диджитализация: о том, как «умные» насосы контролируют работу инженерных систем и обеспечивают комфорт в доме.

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке

    CPM - Collection Premiere Moscow в ЦВК "Экспоцентр" 19 февраля

    ​CPM - бизнес-площадка для тех кто работает с миром моды – байеров, производителей и журналистов. Мировая модная индустрия на юбилейной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара резко подскочил к рублю на новостях из США
      Курс доллара резко подскочил к рублю на новостях из США
    2. Правительство новое, санкции старые
      Несмотря на многочисленные заявления крупных немецких бизнесменов, политиков, глав правительств ряда восточных земель и даже видных социал-демократов во главе с экс-главой МИД Зигмаром Габриэлем, о вреде антироссийских санкций, христианские и социалистические демократы договорились санкции против России не отменять
    3. При пустых трибунах
      МОК лучше всех знает, насколько снизилась популярность Олимпиад. Особенно это относится к зимним Олимпиадам