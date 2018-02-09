Хроники пикирующего рынка

Заканчивающаяся неделя выдалась очень бурной для фондовых рынков планеты. Специалисты утверждают, что такой плохой семидневки не было с сентября 2011 года. По традиции, оценки и мнения специалистов расходятся. Как часто бывает в подобных случаях, они не могут решить, достигли ли они дна или падение может продолжиться и на следующей неделе.

Единственное, что не вызывает особых споров, так это то обстоятельство, что февральский обвал происходит на фоне очень длительного роста котировок в 2017 году и в январе этого года, к которому, кстати, многие специалисты отнеслись довольно скептично.

Пока экономисты спорят о причинах и последствиях обвала, индексы продолжили в пятницу падение, больше похожее так же, как в начале недели, на самый настоящий обвал. Один из главных показателей состояния международных рынков – MSCI, охватывающий рынки 23 развитых и 24 развивающихся стран, понизился за текущую неделю на 6,2%. Что касается американских рынков, то там зафиксировано самое сильное падение за последние шесть лет.

Как всегда, вектор на день задали азиатские рынки. Они открылись в пятницу утром с падения. Достаточно сказать, что китайские ценные бумаги потеряли приблизительно 4%. Оба крупнейших пекинских индекса зафиксировали самое большое за день падение после февраля 2016 года. Главный индекс Страны восходящего солнца – Nikkei, отражающий динамику акций 225 крупнейших японских компаний, на открытии в последний рабочий день недели обвалился на 757 пунктов и показал 21133.

Европа не стала исключением. В Старом Свете тоже серьезное падение, хотя обвалом его, наверное, называть не стоит. Всего лишь – серьезное падение, говорят европейские экономисты. У DAX снижение на 1,8%, у FTSE – на 0,9%, у САС – на 1,4%.

В четверг вечером американские фондовые биржи закрылись очередным рекордным снижением. Кстати, вторым за неделю. Специалисты считают, что обвал котировок ценных бумаг усилили ожидания повышения ставок ФРС.

Тем не менее, в Америке, где события носят наиболее бурный характер, экономисты не торопятся считать обвалы этой недели макроэкономическим событием. Среди американских экспертов хватает оптимистов несмотря на то, что в четверг падение индекса Dow Jones, например, составило еще одну тысячу пунктов (3,8-4,2%). Он вошел на коррекционную территорию, закрывшись на 23860,46. Последний раз такой же низкий уровень фиксировался 28 ноября 2017 года. Специалисты считают, что эта неделя войдет в историю Dow как самая плохая после октября 2008 года.

За отсутствие паники, пожалуй, следует благодарить американские власти. В Белом доме сохраняют олимпийское спокойствие. Причин для особых тревог нет, считает заместитель пресс-секретаря президентской администрации Радж Шах: американская экономика, по крайней мере, об этом свидетельствуют все основные макроэкономические показатели, так же сильна и стабильна, как и неделю назад. Следовательно, делает он вывод, ни о каком экономическом кризисе говорить нельзя.

Рынок американских акций снова выбрал падение