Компания Volvo Cars сообщила о значительном увеличении операционной прибыли

Компания Volvo Cars, производитель автомобилей премиум-класса, сообщила о значительном увеличении операционной прибыли. В 2017 г. этот показатель составил 27,7% и достиг рекордных 14,1 млрд шведских крон по сравнению с 11 млрд шведских крон в 2016 г. Такого уровня удалось достичь благодаря глобальным продажам в 571 577 автомобилей.

Доходы компании выросли на 16,6% и составили 210,9 млрд шведских крон по сравнению с цифрой в 180,9 млрд прошлого года. Коэффициент рентабельности операционной прибыли поднялся с 6,1% за 2016 г. до 6,7% за 2017 г.

Данные результаты свидетельствуют об успешности преобразований финансовой и производственной деятельности компании и показывают ее готовность к следующей фазе развития.

Мировые продажи выросли на 7%. Это стало возможным благодаря рекордно высокому спросу в Китае, крупнейшем рынке для Volvo Cars, где продажи увеличились на 25,8 % по сравнению с 2016 г.

«Наша стратегия развития бизнеса с 2010 года полностью реализована и теперь мы готовимся к фазе глобального устойчивого роста», - говорит Хокан Самуэльссон (Håkan Samuelsson), президент и генеральный директор Volvo Cars. «Мы инвестируем во все подразделения нашей компании и разработали четкие стратегии в области электрификации, автономного вождения и технологии подключения автомобилей».

Полная информация о финансовых результатах компании доступна на официальном сайте компании и будет объявлена на пресс-конференции, которая начнется 8 февраля в 12:00 по московскому времени. Онлайн-трансляция будет доступна по ссылке.

2017 год стал важным для Volvo Cars по многим причинам. Компания успешно вывела на рынок новые модели автомобилей, расширила свою деятельность благодаря развитию партнерских отношений с компаниями в различных важных областях и представила глобальную стратегию электрификации, не имеющую себе равных среди автопроизводителей.

Компания завершила работу над модельным рядом премиальных кроссоверов, выпустив в течение года новый среднеразмерный XC60 и первый в мире компактный кроссовер XC40. Наравне с XC40 Volvo Cars представила революционную концепцию владения автомобилем — абонентский сервис Care by Volvo.

В июле Volvo Cars объявила о том, что электрификация станет основой будущего бизнеса компании и начиная с 2019 г. каждая новая модель Volvo будет выпускаться с электродвигателем. В подтверждение озвученной стратегии компания объявила о запуске Polestar — самостоятельного бренда электромобилей, полностью объединенного с Volvo Car Group.

Volvo Cars укрепила свое сотрудничество с Geely Holding: в прошлом году было создано совместное предприятие, способное эффективно использовать экономическое преимущество масштабного производства и более оперативно разрабатывать технологию электрифицированных автомобилей следующего поколения. Кроме того, компания анонсировала, что ей будет принадлежать 30-процентная доля в LYNK & CO — новом автомобильном бренде Geely, в основу которого ляжет компактная модульная архитектура CMA, совместная разработка Volvo и Geely.

В конце года Volvo Cars подписала рамочное соглашение с компанией Uber на поставку в 2019–2021 гг. десятков тысяч автомобилей с возможностью установки систем автономного управления.

Компания продолжила строительство нового завода в Южной Каролине — первого в Соединенных Штатах, и анонсировала, что на предприятии, наравне с новым среднеразмерным седаном S60, с 2021 г. будет собираться XC90 следующего поколения. Все это позволит увеличить количество новых рабочих мест в Чарлстоне почти до 4000, а совокупные инвестиции в производство на территории США превысят 1,1 млрд долларов.