МЭР: в России дефицит кадров, нужны рабочие из-за рубежа

Максим Орешкин – глава Минэкономразвития – считает, что проблема дефицита трудовых кадров в нашей стране, вызванная демографическими провалами, усугубляется.

Поэтому, по его мнению, необходимо изменить систему профобразования и привлекать высококвалифицированные кадры из-за рубежа, сообщает агентство «Интерфакс».

При этом он подчеркнул, что до 2017 года предприятия говорили о том, что проблем с кадрами становится меньше. Однако прошлый год - стал первым, когда бизнес говорит, что дефицит кадров опять начинает нарастать.

Как убеждён министр, во многом это связанно с демографическими проблемами.

«Для России 2017 год стал одним из первых годов довольно резкого сокращения экономически активного населения», - пояснил Орешкин.



Кроме того, чиновник отметил, что за прошлый год экономически активное население России сократилось на 500 тыс. человек. По его мнению, это очень большой показатель.

«Это то, что нас ожидает в ближайшие годы, потому что в состав рабочей силы начинают входить поколения, родившиеся в 1998-1999-2000 гг., а это самые маленькие поколения», - сказал глава Минэкономразвития.

У нас также напомнил, что минимальная рождаемость в нашей стране была достигнута в 1999 году.

«Сейчас как раз это поколение будет активно выходить на рынок труда. И все предприниматели будут активно за него конкурировать. Это очень большая проблема», - добавил Орешкин, уточнив, что решать эту проблему необходимо по двум ключевым направлениям.

Это, как считает чиновник, развитие компетенций, в том числе по промышленным специальностям.

«Есть определенный прогресс по WorldSkills, но реформа всей системы профессионального образования - это то, что представляется критически важным для обеспечения кадрами российской промышленности в ближайшие годы. Вторая история - создание условий для активного привлечения талантов и высококвалифицированных специалистов из соседних стран и дальнего зарубежья. Без этого нам будет очень тяжело справиться с демографическими вызовами, которые были заложены 20 лет назад», - резюмировал министр.

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