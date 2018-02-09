Минфин пообещал снижение налоговой нагрузки в ближайшие 6 лет

Глава Минфина Антон Силуанов пообещал на съезде РСПП снижение налоговой нагрузки для добросовестных налогоплательщиков в ближайшие 6 лет, сообщает ТАСС.

Чиновник собирается дать поручение департаментам по выроботке предложений по налоговой политике на данный период.

«Предыдущие шесть лет у нас практически основные базовые ставки по налогам не менялись. Индексировались акцизы, ввелся налог на движимое имущество. Для добросовестных налогоплательщиков в следующем цикле налоговая нагрузка увеличиваться не будет, наоборот, она будет сокращаться», - сказал Силуанов, который подчеркнул, что ведомство имеет в планах упрощение налогового законодательства и регулирования в области валютного контроля.

Отдельная работа будет вестись по упрощению налоговой отчетности иностранных компаний, а также законодательства, которое действует в России еще со времен СССР.

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