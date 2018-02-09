«Терминатор» впервые примет участие в параде 9 мая

В Параде Победы 9 мая 2018 года впервые примет участие боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

Машина уже испытана в боях в Сирии, сообщает Интерфакс со ссылкой на высказывание замминистра обороны Юрия Борисова во время его посещения Уралвагонзавода.

«Также нужно не испортить нам праздник 9 мая: вовремя подготовить все праздничные машины. Будет новинка, надо показать боевую машину поддержки танков (БМПТ)», — рассказал Борисов.

Контракт на поставку БМПТ в российскую армию между Минобороны и Уралвагонзаводом был подписан в августе 2017 года.

Представитель ведомства также отметил, что Минобороны будет закупать для армии по 200 новых танков различных модификаций в год.

«Задача одна — выполнить все задачи по государственному оборонному заказу», — пояснил он.

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