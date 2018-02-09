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Москва, 09.02.2018

«Нафтогаз» рискует не выполнить контракт с «Газпромом»

«Expert Online» 2018

«Нафтогаз»  может вновь столкнуться в 2018 году с риском невыполнения принципа take-or-pay (обязательного отбора) по контракту с «Газпромом», пишет "Коммерсант". Произойти это может из-за того, что поставки на Украину начнутся не раньше марта, что не позволит «Нафтогазу» отобрать положенные 4 млрд кубометров в год. В данный момент пути решения проблемы согласовываются.

Расчет среднесуточных объемов закупок газа будет производиться по схеме, закрепленной в контракте от 2009 года: годовой объем топлива  делится по кварталам с учетом сезонности, после чего квартальный объем делится на число дней в квартале. Отклонения от полученного среднесуточного значения допускается в пределах 6%, сообщает издание. 

Отмечается, что «Нафтогаз»  в 2014–2016 годах, в период разбирательств по контракту в арбитраже Стокгольма, пользовался «невиданной гибкостью». Опираясь на некоторые договоренности с российским «Газпромом», которые Киеву помогла заключит ЕК, «Нафтогаз» мог «отбирать от нуля до 110 млн кубометров газа в сутки».

Подобных поблажек не стоит ждать в нынешней ситуации, когда арбитраж Стокгольма четко определил объем обязательно годового отбора 5 млрд кубометров, а «объем обязательного отбора (take-or-pay) — 4 млрд кубометров», сообщает издание, по расчетам которого, чтобы выполнить контракт «максимальные суточные объемы для «Нафтогаза» составят в первом квартале около 17,3 млн кубометров, во втором — 11,4 млн, в третьем — 10,45 млн, в четвертом — 15,7 млн кубометров».

Как отмечают эксперты, «Газпром» не заинтересован в превышении по закупкам Украиной, поскольку по решению арбитража она теперь может реэкспортировать газ из России.

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