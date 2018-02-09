Посол объяснил, почему обломки самолета Качиньского до сих пор в России

Обломки Ту-154, при крушении которого погиб президент Польши Лех Качиньский, до сих пор находятся в России из-за незавершенного Польшей расследования, цитирует РИА Новости заявление посола России в Польше Сергея Андреева.

Дипломат считает, что ситуация вокруг обломков президентского «самолета чрезмерно политизирована», также вокруг расследования создан «повышенный ажиотаж».

Андреев напомнил, что на всех этапах расследования польским следователям и экспертам были созданы хорошие условия и предоставлен полный доступ к необходимым материалам.

«И обломки, и "черные ящики" самолета исследованы и российским, и польским следствием "от и до" с применением самых передовых методов. Страсти, которые нагнетаются по этому поводу, — это просто одно из средств давления на нас», — добавил Андреев.