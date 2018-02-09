Глобальные продукты и прорывные технологии

Президент Владимир Путин провёл в Новосибирске заседание Совета по науке и образованию, в ходе которого обсуждались основные задачи и перспективы развития отрасли, ключевые направления международного научно-технического сотрудничества, сообщается на сайте Кремля. Как, в частности, отметил Владимир Путин, содействие со стороны государства должны получать сильнейшие ученые и исследовательские коллективы, деятельность которых приносит конкретный практический результат.

«В мире происходят кардинальные технологические перемены, — указал глава государства. — Очевидно, что сейчас лидером станет тот, кто будет обладать собственными технологиями, знаниями, компетенциями. Они становятся важнейшим ресурсом развития, обеспечивают суверенитет страны без всякого преувеличения. В науке, как в других областях, мы должны добиться настоящего прорыва. Нужно раз и навсегда отказаться от поддержки неэффективности, от устаревших, отживших подходов в организации научной деятельности. И, безусловно, страна ждёт от науки новых решений, которые могут изменить качество жизни людей, придать мощную динамику развитию России».

Он также подчеркнул, что наука получает достаточно средств на развитие: за 17 лет в реальном выражении финансирование науки возросло в 3,7 раза. В действующих ценах финансирование гражданской науки выросло в 23,6 раза. Серьёзные инвестиции были направлены на развитие вузов и исследовательской инфраструктуры. Доля оборудования не старше 5 лет в большинстве ведущих университетов сегодня составляет 65–85 %. «Конечно, этого недостаточно. И сегодня мы тоже с коллегами говорили, нужно развивать эту базу, причём развивать и в регионах Российской Федерации, там, где наука развита и где имеются перспективы её эффективного использования», – отметил Владимир Путин.

В связи с этим, уверен Владимир Путин, «содействие должны получать сильнейшие ученые и исследовательские коллективы… и ключевой принцип государственной поддержки - это конкретный практический результат создания глобальных конкурентоспособных продуктов и прорывных технологий».

Пятый элемент

Несколько месяцев назад Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ опубликовал данные о затратах на исследования и разработки в России и других странах, рассказывает финансовый консультант TeleTrade Жанна Кулакова. Из отчета следует, что в 2016 году затраты на исследования и разработки в России составили 943,8 млрд руб. При этом 68,2% этой суммы было покрыто за счет государственных средств, а доля предпринимательского сектора составила всего 28,1%. Для сравнения: в Японии доля предпринимательского сектора в финансировании исследований и разработок составила 74,5%, в Китае – 74,7%, в США – 64,2%, в Германии – 65,6%.

Решение проблемы поддержки неэффективных проектов, по мнению аналитика, состоит в том, чтобы правительство обеспечило рост доли частных инвестиций в сферу науки. Такие инвестиции могут приходить, прежде всего, в разработки в сфере искусственного интеллекта, финтеха, фармакологии и «зеленой» экономики.

Действительно, можно сослаться на исследовании «Современные особенности развития национальных инновационных систем», проведенном несколько лет назад на средства президентского гранта (в соответствии с распоряжением президента РФ от 08.05.2010 №300–рп), где делаются следующие выводы: «Сегодня мы можем говорить о том, что в России сложилась национальная инновационная система. Между тем российская НИС ассиметрична, с большой долей участия государства, которая по разным оценкам доходит до 70%. Данный факт свидетельствует о том, что частный сектор не готов вкладывать средства в научные исследования и разработки. Между тем, на государстве лежит множество других обязательств (социальные обязательства перед населением, поддержание изношенной инфраструктуры, обеспечение безопасности и прочее), в том числе и ответственность по поддержанию фундаментальной науки. Поэтому даже при благоприятной внешнеэкономической ситуации (при высоких ценах на природные ресурсы) прикладные исследования будут финансироваться "по остаточному принципу".

В случае же ухудшения экономической обстановки, расходы на развитие инноваций – первое, что ляжет под нож при составлении очередного бюджета (как это, например, совсем недавно произошло в Великобритании). В данной ситуации первое, на что должно быть обращено внимание государства – стимулирование частного сектора с тем, чтобы со временем он взял на себя часть расходов на исследования и разработки. Но нести расходы на НИОКР частный сектор будет готов лишь в том случае, если будет налажено производство и в рамках сложившейся среды новые технологии будут давать конкурентное преимущество, приносящее прибыль.

Таким образом, российской инновационной системе не хватает ее «пятого элемента» – развитого, конкурентоспособного в мировом масштабе производства. Это общие выводы, к которым мы пришли на основе результатов текущего исследования. В свою очередь, вынесенные на обсуждение вопросы представляются крайне актуальными, и настоящая работа может служить отправной точкой для новых исследований по данной проблематике», — заключают авторы исследования.

В направлении развития «пятого элемента» — конкурентоспособного в мировом масштабе производства, с начала десятилетия в России сделано немало, прежде всего по линии военного производства. Можно указать также на программу Минэкономразвития по выращиванию «национальных чемпионов» в высокотехнологичной сфере, где прямо связаны между собой и наука, и мировая конкурентоспособность. Тем не менее, проблема востребованности результатов научно-инновационной деятельности со стороны промышленности, вследствие недостаточного роста последней, сохраняется.

Есть правда, и философский вопрос, что впереди: наука должна дать толчок производству каким-то прорывным открытием или инновацией, наподобие паровой машины Уатта, или промышленность должна востребовать ее результаты? Скорее всего, реалистичнее рассчитывать на второй путь. Причем работать только на экспорт у такой крупной страны, как наша, не получится. У нас будут покупать то, что сделано для себя и прошло обкатку внутри страны. В конце концов, отнюдь не для экспорта создавалась гигантская машина советского, теперь российского оборонно-промышленного комплекса, ставшая основой индустрии как таковой.