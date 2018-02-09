Путин и Макрон обсудили по телефону Сирию и Украину

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону со своим французским коллегой Эммануэль Макроном.

В своей беседе лидеры двух стран обсуждали ситуацию в Сирии, передаёт пресс-служба Кремля.

Глава России и Франции рассмотрели перспективы политического урегулирования кризиса в Сирийской Арабской Республике. При этом стороны отметили заинтересованность в продвижении межсирийских переговоров в Женеве.

Путин и Макрон считают, что переговоры нужно вести на основе резолюции Совета Безопасности ООН, учитывая итоги Конгресса сирийского национального диалога, который состоялся в Сочи 30 января.

Помимо этого, президенты России и Франции затронули варианты содействия восстановлению Сирии после окончания там вооружённого конфликта.

В разговоре была отмечена важность наращивания координации между двумя странами по ключевым аспектам сирийского досье

Также лидеры РФ и Франции обсудили ситуацию на Украине с акцентом на необходимость полной реализации «Минского комплекса мер» как основы мирного разрешения внутриукраинского конфликта.

Предвыборная программа Владимира Путина