К строительству «Северного потока-2» планируют приступить в этом году

Исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что компания рассчитывает получить все необходимые разрешения и приступить к строительству газопровода «Северный поток-2» в текущем году. Интервью с ним публикует газета Welt.

«Моя работа заключается в том, чтобы обеспечить начало работ в 2018 году. Мы технически и фактически выполнили все условия и собираемся мобилизовать партнеров по договору»,— рассказал Варниг. Он также сообщил, что ряд стран уже выдал разрешения на строительство трубопровода «Северный поток-2».

«От Германии мы получили разрешение, в Швеции близятся к завершению согласования, от Финляндии ожидаем разрешения в ближайшие месяцы», - сказал он в интервью.

Главным "камнем преткновения" остается Дания, которая «согласно новому закону, может наложить вето».

Основной проблемой Варниг назвал излишнюю политизированность коммерческого проекта из-за чего США так сфокусированы на угрозе со стороны России, едва понимая при этом «европейский энергетический рынок и европейское ценообразование». При этом Варнинг уверен, что Россия зависима от экспорта газа в Европу, едва ли не больше, чем жители Старого света.

«Россия осуществляет экспорт в Европу, включая Турцию, и эти поставки вносят существенный вклад в бюджет страны», - пояснил он.

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