Стал известен сценарий повышения пенсионного возраста в России

Наиболее вероятный пенсионный возраст в ближайшем будущем в России будет повышен для мужчин до 63 лет, для женщин — до 60 лет, считают эксперты РАНХиГС, которые готовят исследования для правительства РФ по увеличению пенсионного возраста.

Они утверждают, что если оставить все как есть, то нагрузка на российскую экономику станет крайне высокой, а пенсии наоборот будут сокращаться.

На данный момент эксперты работают над четырьмя сценариями повышения пенсионного возраста. Идет оценка их финансового эффекта и социальных рисков.

Отмечается, что пенсионный возраст в России будет повышаться постепенно. Наиболее оптимальный вариант, по расчетам специалистов, «увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин с шагом «плюс три месяца к пенсионному возрасту» ежегодно в первые четыре года реформы, далее — по шесть месяцев ежегодно», сообщает издание, источник которого в социальном блоке правительства уже подтвердил, что правительство всегда принимает во внимание разработки экспертов РАНХиГС.

Именно этими специалистами были разработаны такие меры социальной поддержки, как ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка и выплаты из маткапитала при рождении второго ребенка.

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