Стало известно о чём Путин беседовал с бизнесменами

Александр Шохин – глава РСПР – рассказал о чём президент РФ Владимир Путин беседовал с бизнесменами в закрытой части встречи.

По его словам, ключевой темой беседы стал вопрос, как обеспечить привлекательность российской юрисдикции, как сделать неизменность условий по инвестиционным контрактам на весь срок их действия универсальной, при этом не только для режима специальных инвестиционных контрактов (для западных инвесторов), но и в принципе для всех инвестиционных контрактов, в том числе ТОРов.

Шохин также отметил, что многие из них плохо работают. А по словам главы РСПР, России сейчас нужна универсальная технология неизменности налоговой, административной нагрузки.

«Это многих беспокоит», – подчеркнул Шохин, отметив, что «мимоходом была затронута тема Украины».

Он также рассказал, что обсуждалось, могут ли ухудшиться отношения с Западом ещё больше из-за Украины.

Как пояснил Шохин, все пришли к выводу, из-за Украины точно не ухудшатся. «Поскольку хуже некуда», - резюмировал глава РСПР.

Предвыборная программа Владимира Путина