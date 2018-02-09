Курс рубля отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке

Курс рубля усилил рост на фоне принятого в пятницу относительно осторожного решения Банка России снизить ключевую ставку лишь на 0,25 процентного пункта.

Курс доллара расчётами «завтра» на 13.40 мск снижался на 48 копеек – до 57,94 рубля, курс евро опустился на 45 копеек – до 71,05 рубля. Таким образом, на решении регулятора рубль прибавил к основным резервным валютам еще 20-30 копеек по сравнению с ситуацией начала дня.

Совет директоров Центробанка 9 февраля принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта (до 7,5% годовых), сообщает официальный сайт регулятора, в то время как некоторые аналитики ожидали снижения сразу на 0,5 процентного пункта.

При этом в ЦБ уточнили, что годовая инфляция остаётся на устойчиво низком уровне, а инфляционные ожидания постепенно снижаются. Кроме того, в Банке Росси отметил, что краткосрочные проинфляционные риски ослабли.

По данным ЦБ, усилилась неопределенность в отношении конъюнктуры глобальных финансовых рынков. В этих условиях Банк России заявил о планах продолжить снижение ключевой ставки и допустил завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году.

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