Украина введёт одноразовые платные визы для въезда в страну

Украина планирует ввести одноразовые электронные визы для въезда иностранцев на территорию страны.

Об этом заявил директор Департамента консульской службы МИД «незалежной» Сергей Погорельцев.

По его словам, такая виза будет стоить 65 долларов США и выдаваться на 30 дней. Она станет доступна для граждан всех государств, которые не включены в список стран миграционного риска (таких стран 70), в том числе из Африки и Ближнего Востока (Афганистан, Бангладеш, Ливия, Нигерия и другие). Для них оформление виз будет осуществляется с согласия Службы безопасности Украины, передаёт «Европейская правда».

Он также подчеркнул, что параллельно уменьшается количество виз, оформляемых в аэропортах (Visa on arrival). При этом для стран миграционного риска остаётся оформление виз в посольствах.

Напомним, ранее сообщалось, что некоторые депутаты Верховной Рады призывали ввести визовый режим с Россией. Однако в власти «незалежной» всё-таки посчитали, что это негативно отразится на украинских гражданах.

При этом с 1 января 2018 года на Украине действует система биометрического контроля при пересечении границы гражданами других стран: к началу февраля через неё прошли около 50 тыс. иностранных граждан, в том числе 42 тыс. россиян.

Неудачный эксперимент «Украина»