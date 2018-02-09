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Москва, 10.02.2018

В Госдуме пообещали разобраться с МОК и WADA

«Expert Online» 2018

Михаил Дегтярёв – глава комитета о физкультуре спорту нижней палаты российского парламента – заявил, что после окончания Игр-2018 в Пхенчхане Россия будет требовать отставки руководства Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, передаёт «Интерфакс».

Депутат также подчеркнул, что что Россия будет выступать за реформирование Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает ТАСС.

Дегтярёв пообещал, что после Олимпиады Россия будет инициировать вместе с другими странами изменения в организации антидопинговой работы в рамках всего мира.

9 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на недопуск до Олимпийских игр в Пхенчхане. Суд отказался считать отстранение россиян МОК несправедливым, назвав его «правомерным решением».

Позже стало известно, что нескольких десятков российских спортсменов отозвали иски, поданные ими ране в суд в Швейцарии, на недопуск на Олимпийские Игры-2018, которые начались сегодня в южнокорейской Пхенчхане.

Точное число наших атлетов, которые отозвали иски, не называется. Известно лишь, что речь идёт о спортсменах, не допущенных в пятницу Спортивным арбитражным судом (CAS) к участию в Олимпийских играх 2018.

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