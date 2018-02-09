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Москва, 09.02.2018

В одном из домов Санкт-Петербурга прогремел взрыв

«Expert Online» 2018

В Северной столице, в новом многоэтажном доме, расположенном на улице Репищева, прогремел мощный взрыв.

В результате случившегося вылетели стёкла примерно из десяти окон, которые вместе с частями рам рухнули на припаркованные под ними автомобили, передаёт ИА Nation News.

По данным агентства, которое ссылается на свой источник, после взрыва возгорания не зафиксировано.

Что могла стать причиной взрыва, пока не установлено. Точно известно лишь то, что дом не газифицирован, поэтому газа там быть не может.

В МЧС информацию о взрыве уже подтвердили. При этом никакой информации о жертвах и пострадавших пока нет.

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