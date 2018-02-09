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Москва, 09.02.2018

В Пхёнчхане проходит открытие ОИ-2018, Россия без флага

«Expert Online» 2018

Церемония открытия Зимней Олимпиады-2018 проходит в эти минуты в южнокорейском Пхёнчхане. 

Это торжественное мероприятие проводится на временном стадионе, который возвели специально для Игр-2018.

Сейчас уже начался парад спортсменов. Традиционно его открыли греческие спортсмены.

После них на стадион выйдут все национальные сборные в алфавитном порядке. Делегация атлетов из России пройдёт 55-й. В составе нашей делегации в открытии принимают участие 80 российских атлетов.

Шествие завершат спортсмены из Южной Кореи и КНДР.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров, не получивших приглашение на Олимпийские игры 2018.

В числе спортсменов, которым окончательно отказано в участии в Олимипаде-2018, Виктор Ан (шорт-трек), Антон Шипулин (биатлон), Сергей Устюгов (лыжные гонки), Ксения Столбова, Иван Букин (фигурное катание) и многие другие.

Гонорары российских спортсменов за медали Олимпиады-2018

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