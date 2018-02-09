WADA запретило находиться в лабораториях с допинг-пробами дольше пяти минут

WADA усилит контроль за соблюдением антидопинговых правил на Олимпиаде 2018 в Пхёнчхане, заявил глава независимой программы наблюдателей Всемирного антидопингового агентства Бен Макдевитт.

В этих целях все лаборатории будут оснащены системой оповещения о нахождении в помещении людей дольше пяти минут.

Сделано это с целью усиления контроля за допинг-пробами, чтобы избежать повторения ситуации, сложившейся на сочинской Олимпиаде, когда разразился скандал с якобы «манипулированием допинг-пробами».

Макдевитт также заявил, что в лабораториях установят видеокамеры. Кроме того, будет увеличено число международных наблюдателей.

Хакеры рассказали о двойных стандартах в расследовании допинговых скандалов