Как Россия и США размежевались в Сирии

Ставки в битве за Восточную Гуту высоки. Ее исход может всерьез сказаться на перспективах мирного урегулирования в стране.

Восточная часть оазиса Гута, в котором расположен Дамаск, регион в Сирии особый. Большинство здешнего населения – сунниты, причем, традиционно имеющие натянутые отношения с алавитским меньшинством, к которому принадлежит и семья Асадов, и правящая верхушка страны. Волнения здесь вспыхивали еще при отце нынешнего президента, Хафезе Асаде. С началом же гражданской войны именно Восточная Гута, сразу же оказавшись под контролем антиправительственных сил, стала одним из главных фронтов. Бои здесь проходили постоянно. Только к концу прошлого года здесь установилось неустойчивое спокойствие, обусловленное тем, что ни одна из сторон не может победить другую. У сирийской правительственной армии даже при поддержке россиян и иранцев не хватало сил, чтобы захватить и зачистить здешнюю хорошо укрепленную территорию, у противников Асада, общая численность которых в Восточной Гуте насчитывает свыше 30 тыс. человек нет возможности перейти в наступление.

Зона эскалации

Сложившаяся ситуация была сочтена благоприятной международными посредниками для того, чтобы создать здесь одну из зон деэскалации. Однако то, что именно здесь хрупкое равновесие будет особенно неустойчивым, эксперты начали предупреждать буквально сразу же.

Спорадические вылазки на вражескую территорию, которые предпринимали обе стороны, переросли в широкомасштабные бои, с применением танков и артиллерии, в январе, когда антиправительственные силы повели атаку на транспортную базу Хараста.

В феврале сирийские правительственные войска, воспользовавшись приостановкой наступления в провинции Идлиб, перебросили оттуда подкрепления и попытались перехватить инициативу.

Всякий раз усиление боевых действий, как водится в здешней гражданской войне, приводит к обострению «битвы» на информационном фронте. В частности, разномастные противники Асада начинают говорить о больших жертвах среди мирных жителей и о том, что в районе действует исключительно или преимущественно «умеренная оппозиция», а не международно признанные террористические группировки (проверить и то, и другое в силу обстановки в регионе, обычно не представляется возможным).

Так произошло и во время боев в Восточной Гуте. Что можно утверждать наверняка, если не обращать внимание на информационный шум: в Восточной Гуте в самом деле есть религиозные радикалы, прежде всего, связанные с группировкой Джебхат Ан-Нусра (запрещена в России), и здесь действительно гибнут мирные жители, чего и не могло не быть при интенсивных боевых действиях в густонаселенном районе. В этих условиях предложенный Россией гуманитарный коридор реально способен спасти тысячи жизней.

27 февраля министр обороны России Сергей Шойгу ввел в Восточной Гуте гуманитарную паузу. С 9.00 до 14.00 гражданские лица могли покинуть этот пригород Дамаска, оказавшейся ареной ожесточенных столкновений между сторонниками и противниками президента Башара Асада.

Восточная Гута – не Алеппо

А вот завершить боевые действия в данном регионе будет куда сложнее. Часто проводят параллели между ситуацией в Восточной Гуте и Алеппо, где тоже был режим прекращения огня и гуманитарные коридоры. В итоге все закончилось тем, что город был взят правительственной армией. Но Восточная Гута – это замкнутый анклав, вдобавок имеющий крайне важное стратегическое и политическое значение. Если из Алеппо противники Асада были просто вытеснены, то здесь им придется сражаться до конца - и чтобы отстоять свой оплот, и чтобы не дать возможность правительственным силам резко улучшить свое положение, и, наконец, потому что у них просто не будет другого выхода.

Ожесточенный характер сражения предопределит и позиция Запада. Несмотря на дежурный шум в прессе, власти США, похоже, не горят желанием вмешиваться в ситуацию. Да, президент Дональд Трамп раскритиковал Россию, Иран и Сирию за, как он выразился «позор и гуманитарное бесчинство» в отношении жителей Восточной Гуты. С гневным заявлением выступил госдеп. Однако идти дальше риторики американцы, по-видимому, не собираются. Их тактика в Сирии уже определилась: они сделали ставку на контроль над районами к северу от Евфрата.

Там – лояльные США формирования, с доминированием курдов и отсутствием связей с радикальными, антиамериканскими по сути, группировками, которые есть в Восточной Гуте. Контроля над хотя бы частью курдского севера Сирии вполне достаточно, чтобы, при случае, доставить неприятности нынешним властям страны и выторговать нужные позиции при послевоенном мирном урегулировании. Поэтому велика вероятность, что, если количество жертв среди мирного населения уменьшится (а это произойдет благодаря гуманитарным коридорам), американцы закроют глаза на любой исход сражения за этот анклав противников Асада.

Восточная Гута. Сирия на карте: Карта военных действий в Сирии, февраль 2018 года