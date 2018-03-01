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Москва, 01.03.2018

Exxon разрывает отношения с «Роснефтью» из-за санкций

«Expert Online» 2018

Американская нефтяная компания ExxonMobil объявила о выходе из совместных с российской «Роснефтью» проектов. Как сообщается, решение принято из антироссийских санкций, которые ввели США и ЕС.

«Компания рассчитывает начать формальные процедуры по выходу из СП в 2018 году. Решение о выходе привело к убыткам в $0,2 млрд после уплаты налогов», говорится в отчете компании.

В 2017 году ExxonMobil получила штраф  $2 млн за соглашение 2014 года с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, который уже попал под санкции как физическое лицо.

Тогда было продлено соглашение Exxon и Роснефти проекту «Дальневосточный СПГ». Помимо этого было достигнуто соглашение по освоению консорциумом «Сахалин-1» северной оконечности месторождения Чайво на шельфе.

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