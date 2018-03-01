Фондовые индексы США завершили февраль максимальным снижением с 2016 года

В феврале Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 показали худшую с января 2016 года динамику, потеряв 4,3% и 3,9%, Nasdaq Composite снизился на 1,9% , что стало самым масштабным падением с октября 2016 года.

Последняя сессия февраля оказалась высоко волатильной, передает Финмаркет. Фондовому рынку США не удалось удержать положительную динамику в начале торгов и он завершил их существенным падением.

MarketWatch сообщает при этом, что высокие темпы роста американской экономики в конце минувшего года, не вызывают опасений перегрева экономики. Однако трейдеры отнеслись к данному факт с недоверием, усмотрев в нем «ястребиный» настрой Федеральной резервной системы (ФРС).

Министерство торговли США ухудшило оценку роста ВВП в четвертом квартале 2017 года с 2,6% до 2,5% в пересчете на годовые темпы, что совпало с ожиданиями экспертов.

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