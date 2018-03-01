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Москва, 01.03.2018

«Газпром» не согласен с решением суда по «Нафтогазу»

«Expert Online» 2018

Арбитражный суд  в Стокгольме удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов. По результатам двух разбирательств российская компания должна выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов, об этом сообщает «Газпром».

Ранее сообщалось, что первоначальные «Нафтогаз» требовал от российской стороны 16 миллиардов долларов, пересмотра тарифов, разблокирование виртуального реверса и возможность оформления транзитного контракта на другого оператора.
Как сообщает «Газпром», сумму присудили гораздо меньшую «с учетом зачета встречных требований в виде ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы по контракту на поставку».

Компания также выражает свое несогласие с решением суда и готова оспорить его «всеми способами, доступными ему в соответствии с применимым законодательством». В «Газпроме» отмечают, что судебные арбитры не приняли во внимание «снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину».

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