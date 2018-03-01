Главу МОК Томаса Баха обвинили в предательстве

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, который снял фильм о допинге в российском спорте, высказался о решении Международного олимпийского комитета восстановить в правах Олимпийский комитет России.

В своем посте на странице соцсети Твиттер, Зеппельт обвинил Баха предательстве ценности честного спорта ради своих политических игр.

«С самого начала было ясно, что кукловод Бах, прикрывающийся доброй волей, похоронит один из самых больших допинг-скандалов в истории», - написал он, добавив, что «похоронен крупнейший допинговый скандал».

«Решение МОК подвести черту под российским допинговым скандалом стало реальностью: МОК восстановил статус ОКР. Предан забвению крупнейший допинговый скандал в истории. Миссия выполнена», - пишет немец.

При этом, Зеппельт почему-то не вспомнил о громких случаях массового применения допинга в сборных Германии по лыжам и биатлону, а также о последовавших за этим отставках. Один из фигурантов допингового скандала в Германии Рико Гросс даже стал позже наставником российской сборной по биатлону.

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