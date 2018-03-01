Зачитывая Послание Федеральному собранию, президент Российской Федерации Владимир Путин как никогда ранее много времени уделил рассказу - с демонстрацией видеоматериалов и анимации - о новых российских стратегических вооружениях. И было, о чем рассказать. От создния баллистического межконтинентального оружия Россия перешла к оружию такой же и большей дальности, боевая часть которого летит не по баллистической траектории.

Это крылатая стратегическая ракета — новейшая российская крылатая ракеты с ядерным боезарядом и, что является абсолютно новым, с ядерной энергетической установкой. Такая крылатая ракета имеет в десятки раз большую, чем у обычных типов, дальность полета.

"Дальность не ограничена", отметил президент, подчеркнув, что ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Эта стратегическая система уже прошла испытание.

Кроме крылатых ракет глобальной дальности был показан беспилотный подводный аппарат размером с подводную лодку, также глобальной дальности. Эти два новых вида стратегического вооружения - пока без названия и в армии ждут предложений по этому поводу от всех желающих.

Далее был продемонстрирован на большом экране высокоточный и гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал», который уже приступил у боевому дежурству на аэродромах ЮВО. Его уникальная особенность — превышение скорости звука в 10 раз. Это позволяет преодолевать все существующие и перспективные виды ПРО.

Даже после рассказа об этих, совершенно новых системах «настоящим технологическим прорывом» назвал далее президент принципиально новый вид стратегического оружия с планирующим крылатым блоком, испытания которого завершены. Он способен к поражению целей на межконтинентальной глубине с особыми возможностями маневра по курсу и высоте. Даже внешний вид этого изделия является секретным, при этом оно выпускается серийно под именем «Авангард».

В качестве оружия на новых физических принципах была показана лазерная боевая установка, смонтированная на специальном поезде.

Но главное, что есть у российской армии, это люди, заявил Владимир Путин, приведя в пример геройски погибшего в Сирии летчика Романа Филиппова. Оружие, как у РФ, когда-нибудь разработают и в других странах, а таких людей сказал он, у них не будет никогда.

"Нас никто не слушал - послушайте сейчас", - сказал президент, напомнив о попытках уговорить американскую сторону соблюдать прежний режим контроля над вооружениями, прежде всего не выходить из договора о ПРО, а впоследствии - не развивать новые позиционные районы размещения противоракетных и иных вооружений.

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