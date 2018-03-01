Курс доллара готовят к «большому отскоку»

Укрепление курса доллара к мировым валютам может получить дополнительное ускорение в четверг. Это произойдет в том случае, если глава ФРС Джером Пауэлл сохранит сегодня "ястребиную" тональность в ходе слушаний в банковском комитете сената США.

Индекс доллара в четверг 1 марта растет третий день подряд, достигнув пятинедельных максимумов - 90,68 - после выступления главы Федрезерва в Конгрессе во вторник, в ходе которого он подтвердил намерения регулятора постепенно повышать ставки в этом году, не исключив, что таких повышений будет четыре.

Эти комментарии в свою очередь привели к мощной распродаже на фондовом рынке США. Однако, аналитики уверены, что Пауэлл не будет смягчать свою риторику сегодня, чтобы успокоить рынки. Укрепление курса доллара получит, вероятно, новый импульс, а американские акции останутся под давлением.

Вместе с тем, многие аналитики сомневаются, что жесткий сценарий четырехкратного повышения ставок в США реализуем. Например, по мнению экс-главы ФРС Джанет Йеллен, это технически невозможно осуществить.

Новому главе ФРС предстоит решить непростую задачу по выводу экономики США из цикла денежного смягчения и как он с ней справится неизвестно. В любом случае на ближайшую перспективу Пауэллу необходимо не допустить дальнейшего перегрева экономики США, который может привести к ее резкому торможению. Как это сделать в условиях фискального стимулирования никто не знает.

При этом среднесрочные перспективы курса доллара, несмотря на отскок, остаются не очень благоприятными. Аналитики пока не торопятся пересматривать свои прогнозы, которые предполагают снижение курса американской валюты в 2018 году. Так, Deutsche Bank отмечает, что данные, демонстрирующие «резкое ухудшение» состояния с торговым дефицитом США в январе, игнорируются в качестве медвежьего драйвера для курса доллара, вместо этого рынки сосредоточились на комментариях Джерома Пауэлла.

Установленный Банком России официальный курс доллара на 1 марта 2018 вырос на 70 копеек и составил 56,37 рубля. Курс евро на сегодня поднялся на 25 копеек - до 68,90 рубля.

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