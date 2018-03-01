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Москва, 01.03.2018

Путин: налоги будут изменены

«Expert Online» 2018

Для тех масштабных задач, которые сейчас были, необходимы финансовые ресурсы, но за счет чего можно их изыскать? - сказал президент России, выступая сегодня со своим Посланием Федеральному собранию. В качестве первоочередных источников он назвал повышение эффективности государственных расходов и привлечение частных инвестиций. А кроме того президент сообщил, что будут разрабатываться "новые налоговые условия". Нам нужны такие фискальные условия, которые обеспечат наполнение бюджета всех уровней, но при этом будут не сдерживать, а стимулировать экономический рост, сказал Владимир Путин.

Нам нужна экономика с темпами роста выше мировых - заявил президент. Это непростая задача, но это и базовое условие для решения экономических, а также оборонных задач.

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