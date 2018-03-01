Путин: нам нужны свои цифровые платформы и поддержка стартапов

Нам нужны свои цифровые платформы - сказал президент РФ Владимир Путин, выступая с ежегодным Посланием к Федеральному собранию. Такие платформы будут использоваться, в частности, для предоставления финансовых услуг, в том числе с использованием технологий распределенного реестра, и для электронной коммерции.

Президент подчеркнул необходимость поддержки технологических стартапов, для которых нужно формировать благоприятную среду, в том числе налоговую, а также возможности венчурного финансирования.