Путин: отставание главная угроза и наш враг

"Именно отставание - вот главная угроза и вот наш враг", - сказал Владимир Путин, зачитывая президентское Послание.

Скорость технологических изменений резко нарастает, сказал президент, и тот, кто не успеет за этой волной, того она захлестнет. Он указал, в частности, на проблему оттока в другие страны молодых, талантливых и хорошо образованных людей.

По словам Владимира Путина, необходимо расширить пространство свободы, развивая демократию и местное управление, другие соответствующие институты. И - отметать все, что тормозит развитие.