Подписка
Москва, 01.03.2018

Путин: отставание главная угроза и наш враг

«Expert Online» 2018

"Именно отставание - вот главная угроза и вот наш враг", - сказал Владимир Путин, зачитывая президентское Послание.

Скорость технологических изменений резко нарастает, сказал президент, и тот, кто не успеет за этой волной, того она захлестнет. Он указал, в частности, на проблему оттока в другие страны молодых, талантливых и хорошо образованных людей.

По словам Владимира Путина, необходимо расширить пространство свободы, развивая демократию и местное управление, другие соответствующие институты. И - отметать все, что тормозит развитие.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Зеркало промышленности

    ​Отраслевые выставки – возможность получить представление о состоянии дел в конкретном секторе экономики

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. МОК решил спасти Крушельницкого
      МОК решил спасти Крушельницкого
    2. Курс доллара готовят к «большому отскоку»
      Курс доллара готовят к «большому отскоку»
    3. Курс доллара перешел к падению, главная интрига разрешится во вторник
      Курс доллара перешел к падению, главная интрига разрешится во вторник