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Москва, 01.03.2018

Путин поставил как стратегическую задачу «прорывное развитие России»

«Expert Online» 2018

Центробанку нужно работать в направлении общей цели – создания условий для развития национальной экономики, сказал президент России Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному собранию.

Он сказал также, что ранее поставленных ориентиров роста инвестиций достичь не удалось. Однако это все равно необходимо сделать и добиться существенного роста инвестиций для технологического перевооружения.

С 15 до 25 млн человек должно увеличиться число занятых в малом и среднем бизнесе. Но ему по-прежнему трудно получить доступ к финансированию. Необходимо продолжить правительственную программу предоставления кредитов МСП под 6% годовых, обеспечив реальную доступность такого инструмента поддержки.

Проверки должы стать не правилом, а исключением и затрагивать только те предприятия, деятельность которых связана с повышенным риском, для чего уже разработана соответствующая законодательная база. Вскоре предстоит на нее перейти.

В течении ближайших лет президентом поставлена задача удвоить объем несырьевого технологического экспорта. Он сказал об этом, перечисляя вышеназванные и многочисленные другие меры экономического, пространственного и социального развития страны.

Для всех, кто готов служить Отечеству, честно работать и проявить себя, Россия всегда будет страной возможностей, заявил Владимир Путин.

Все проекты, которые названы в Послании, должны работать на одну стратегическую задачу – прорывное развитие России, заявил также он.

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