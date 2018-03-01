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Москва, 01.03.2018

Путин провозгласил новый проект пространственного развития

«Expert Online» 2018

Необходимо удвоить в ближайшие годы расходы на пространственное развитие России, сказал президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая с Посланием к Федеральному собранию.

Он заявил о задаче перехода к числу семей, которые будут улучшать свои жилищные условия, от 3,1 миллионов семей, как в прошлом году, до 5 млн. Для этого нужно строить 120 млн кв. м жилья. Пространственное развитие, по словам президента, будет способствовать появлению массового среднего класса.

План включает в себя значительное улучшение городской среды, включая малые города с сохранением их самобытности, а также и сельской среды. Активная жизнь страны не может сосредоточиться лишь в нескольких мегаполисах, заявил Владимир Путин. Страна должна быть "прошита" транспортными магистралями. Необходимо удвоить расходы на стороительство автодорог, направив на это 11 трлн рублей.

Важнейшний пункт: снижение налога на недвижимость, исчисление которого происходит сейчас из кадастровой стоимости, во многих случаях превосходящей рыночную, что недопустимо, сказал президент.

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