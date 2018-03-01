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Москва, 01.03.2018

Россия должна войти в клуб «80+»

«Expert Online» 2018

К концу следующего десятилетия Россия должна войти в клуб стран "80+", то есть таких, средняя продолжительность жизни в которых превышает 80 лет, сказал в своем Послании президент страны Владимир Путин. Жизнь людей старшего возраста должна при этом соответствовать принципам активного долголетия.

Общие объемы расходов на здравоохранение должны увеличиться вдвое, причем нужно найти и такие источники, которые не влияли бы на скорость экономического роста.

Он заявил о необходимости восстановить пошаговую доступность медицинской помощи в виде фельдшерских пунктов и амбулаторий для населенных пунктов с численностью от 100 до 200 тысяч человек, а населенные пункты с населением меньше 100 тыс. должны обслуживаться мобильными амбулаториями.

По его словам, в ходе оптимизации здравоохранения увлеклись сокращением числа медицинских учреждений по стране, в результате чего медицинская помощь сосредоточилась в крупных городах.

Президент провозгласил также необходимость выработать и начать реализацию национальной программы борьбы с раком.

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