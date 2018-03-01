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Москва, 01.03.2018

Россия может покинуть Совет Европы из-за ЕСПЧ

«Expert Online» 2018

В России  рассматривают возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека, за чем последует  прекращение сотрудничества с ЕСПЧ. Это произойдет, если  нынешняя антироссийская линия суда не будет скорректирована, сообщают  РИА Новости, ссылаясь на источники в профильных российских ведомствах.

«При рассмотрении жалоб против России политизация позиции ЕСПЧ возрастает», — сообщил собеседник агентства, добавив, что при вынесении решения не учитываются ни  аргументация и доводы российской стороны, ни  особенности российской правовой системы, ни нормы международного права.

«Суд отказывается учитывать и зачастую прибегает к практике "двойных стандартов"», — отметили источники.

Отмечается, что более 20 судей ЕСПЧ, многим из которых поручается рассмотрение российских дел, избраны без участия представителей России, поскольку парламентарии России лишены права голоса в ПАСЕ.

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