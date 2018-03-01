Россия может покинуть Совет Европы из-за ЕСПЧ

В России рассматривают возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека, за чем последует прекращение сотрудничества с ЕСПЧ. Это произойдет, если нынешняя антироссийская линия суда не будет скорректирована, сообщают РИА Новости, ссылаясь на источники в профильных российских ведомствах.

«При рассмотрении жалоб против России политизация позиции ЕСПЧ возрастает», — сообщил собеседник агентства, добавив, что при вынесении решения не учитываются ни аргументация и доводы российской стороны, ни особенности российской правовой системы, ни нормы международного права.

«Суд отказывается учитывать и зачастую прибегает к практике "двойных стандартов"», — отметили источники.

Отмечается, что более 20 судей ЕСПЧ, многим из которых поручается рассмотрение российских дел, избраны без участия представителей России, поскольку парламентарии России лишены права голоса в ПАСЕ.