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Москва, 01.03.2018

Украина готова выложить за агитацию против «Северного потока 2» $2 млн

«Expert Online» 2018
  • Украина готова выложить за агитацию против «Северного потока 2» $2 млн

Украинский государственный холдинг «Нафтогаз» объявил тендер на закупку услуг «по коммуникационной поддержке компании в Европе». Информация выложена на официальном сайте компании. Как отмечается, в перечень ответственности PR-компании, выигравшей торги, будет входить «коммуникационное освещение рисков и других аспектов строительства газопровода „Северный поток — 2“». Помимо этого, в перечене PR-услуг значятся такие пункты, как формирование привлекательного имиджа «Нафтогаза» в Европе и «благоприятного общественного мнения» о реформах в энергетическом секторе Украины, а также «формирование восприятия газового рынка Украины как неотъемлемой части общеевропейского газового рынка».

Кроме того, в задачи компании-победителя войдет организация встреч с соответствующими представителями институтов ЕС, органов государственной власти стран Энергетического Сообщества; организация постоянно действующих коммуникаций с лидерами общественного мнения и СМИ на территории стран Энергетического Сообщества; налаживание постоянного диалога с ведущими аналитическими центрами и соответствующими экспертами стран Европы.

Главным условием для победы в тендере указывается «чистая история» в плане связей с Россией и компанией «Газпром».

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