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Москва, 01.03.2018

В возможной войне с Россией НАТО отводит особую роль украинским военным

«Expert Online» 2018
  • Совместные учения НАТО и Украины во Львове
Сивков Петр/ ТАСС

Совместные учения НАТО и Украины во Львове

НАТО готовится к полномасштабной войне с Россией, уверен военный эксперт капитан первого ранга Константин Сивков. И спецназ Украины может быть для НАТО незаменим в данном случае. Подобную точку зрения эксперт высказал в своем материале для «Военно-промышленного курьера».

Если конфликт все-таки случится, то НАТО ринется захватывать ядерные объекты России для ликвидации ее преимущества в стратегических вооружениях, пишет Сиваков. «Не стоит ожидать танковых клиньев времен 1941 года, НАТО будет делать ставку на спецназ», считает он.

«Спецназовцев могут перебросить в РФ как под видом гражданских пассажиров, так и военными самолетами, по суше или с моря. Агентура влияния, которая поможет в решении боевых задач, уже ждет. После первичной нейтрализации ядерного потенциала НАТО для закрепления успеха может ввести силы быстрого реагирования, которые установят надежный контроль над стратегическим арсеналом нашей страны», — предполагает военный. Он уверен, что НАТО отводит особую  роль украинцам, которые являются  «родственными в этнокультурном отношении с российским населением, говорящие с ним на одном языке», для подрывной работы в тылу.

При этом Сиваков утверждает, что Россия имеет «ядерный потенциал, способный уничтожить США и Европу, а у власти там не самоубийцы».

Ранее глава МИД Сергей Лавров обвинил НАТО в подготовке Европы к использованию ядерного оружия против Москвы.

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