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Москва, 02.03.2018

Западные СМИ: послание Путина – послание Западу

«Expert Online» 2018

1 марта 2018 года Владимир Путин огласил ежегодное послание Федеральному собранию. В этом году мероприятие было перенесено в Манеж из привычного всем Георгиевского зала.

Выступление длилось два часа, и главным моментом речи главы государства стал рассказ о вооружении, которого нет ни одной страны мира.

«Нас не хотели слушать, несмотря на то, что Россия является крупнейшей ядерной державой. Послушайте сейчас»,  - сказал президент в своей речи.

Насколько запад внимательно слушал речь президента России можно увидеть в обзоре западных СМИ с их реакцией на послание. Подборку статей публикует газета «Коммерсант».

The Washington Post (США)

«Речь Путина началась с внутренних проектов и переросла в демонстрацию новых достижений военного арсенала, таких как крылатая ракета с ядерным двигателем, которая может поразить цель где угодно. Его слова могут рассматриваться как послание Вашингтону в связи с ухудшающимися отношениями».

Bloomberg ( США)

«В этом году мероприятие  вместо привычного Георгиевского зала Кремля, было перенесено в выставочный зал Манежа, что сделало возможным демонстрировать  Путину  видео и анимированные графики на огромном экране…Новые вооружения, показанные  в виде компьютерной анимации, спокойно обходят системы защиты ПРО во время полета к цели, которой была, как временами казалось, Северная Америка».

BBC (Великобритания)

«Президент Путин рассказал о новых ядерных системах вооружений, включая межконтинентальную баллистическую ракету, которая делает системы противоракетной обороны «бесполезными».

The Scottish Sun (Великобритания)

«Владимир Путин пообещал в случае нападения на Россию развязать ядерную войну против США. Президент  России сообщил, что Москва разрабатывает ядерную ракету, которая не может быть перехвачена системами ПРО с Земли… Видеозаписи, которые транслировались во время его речи, показывали, как новые ракеты направлялись в сторону Соединенных Штатов на фоне его обещаний «нейтрализовать» американскую противоракетную оборону».

Die Zeit (Германия)

«Президент Путин  в своей речи говорил и о расширении свободы. «Чтобы идти вперед, мы должны расширять пространство свободы, причем во всех областях,— сказал он.— Демократические институты, гражданское общество и в том числе суды должны быть укреплены»… Это воззвание противоречит тем мерам, которые были предприняты за последний год для ограничения свобод и демократических принципов. Например, правительство усилило контроль над интернетом и затруднило работу неправительственных организаций».

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