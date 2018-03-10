Как выбрать психотерапевта?

Существует множество поводов и целей для обращения к психотерапевту. Если использовать максимальную степень обобщения, то необходимость в помощи данного специалиста возникает в ситуациях, которые человека чем-то не устраивают и остаются неизменными в течение довольно продолжительного времени.

К примеру, он может испытывать беспокойство по поводу того, как долго сохраняется его обида на замечание коллеги. Клиент может быть недоволен своими отношениями с супругой, зависимостью от социальных сетей или паническим настроением при каждом авиаперелете.

Психотерапевт выстраивает беседу с клиентом так, чтобы помочь ему найти решение своей проблемы или достичь поставленной перед собой цели. В ходе разговора психотерапевт отдает себе отчет в своих профессиональных задачах и соблюдает определенную логику и стиль общения с собеседником. В этом состоит главное отличие психотерапии от разговора друзей или случайных знакомых. Логика и стиль общения выбираются в соответствии с видом психотерапии.

Статистика подтверждает высокую эффективность психотерапии в решении целого ряда проблем, к примеру, в лечении тревожных расстройств и депрессии у представителей всех возрастных и социальных групп. Результативность психотерапии сравнима с использованием медикаментов, при этом продолжительность ее действия намного дольше. В то же время вопрос о сопоставлении эффективности различных психотерапевтических подходов друг с другом является спорным. Здесь необходимо принимать во внимание тот факт, что разные психотерапевтические методы нацелены на достижение разных результатов.

Единственного критерия для выбора психотерапевта не существует. Найти психотерапевта труда не составит, гораздо важнее насколько данный специалист сможет помочь вам в решении именно вашей проблемы. Оптимальный способ выбора заключается в использовании совета человека, убедившегося на своем опыте в действенности работы психотерапевта. Кроме того, следует поинтересоваться образованием и профессиональным опытом специалиста. Хотя в данной области имеется множество неоднозначностей и условностей, российские хорошие высшие учебные заведения и программы достаточно известны. Можно задать специалисту вопрос, какое направление психотерапии он использует, а затем разузнать подробности об этом направлении. Другой важный критерий выбора – членство психотерапевта в профессиональных организациях.

Во время консультации психотерапевта вы должны получить внятные ответы на любые вопросы.

Большое значении имеет самочувствие клиента после консультаций. Оно должно улучшаться, а не ухудшаться.

Важнейшее правило состоит в том, чтобы остерегаться самозванцев, которые попадаются нередко. Тревожными признаками являются неоправданно высокая стоимость консультаций и неадекватные гарантии (к примеру, о моментальном решении существующей у клиента проблемы). Подозрительным является и оказание бесплатной помощи специалистами, кроме работников государственных служб психологической помощи. У помогающего сотрудника должна быть четкая профессиональная мотивация – получение денег за свою работу. В противном случае он может заниматься решением каких-либо собственных психологических проблем при помощи клиентов (данное явление известно как рентная мотивация) либо реализовывать свои экспериментальные «судьбоносные идеи». Нужно также с опаской относиться к тем психотерапевтам, которые немедленно начинают чем-то пугать своих потенциальных клиентов, поучать их или чересчур активно завлекать.

В данной сфере существуют понятия о профессиональной этике, хотя здесь есть определенные различия между разными направлениями психотерапии. Психоаналитик в Москве , как и в любом другом городе обычно не заводит дружбы со своими клиентами, не стремится встречаться с ними в неформальной обстановке и только в крайних случаях приходит к ним домой. Вступление в интимную связь с клиентом является грубым нарушением профессиональной этики. О подобных случаях желательно информировать представителей профессиональных организаций.

Бывает и так, что психотерапевт обладает высоким профессионализмом, однако не подходит конкретному человеку. Общение между людьми находится под влиянием множества различных факторов, поэтому оно может оказаться неудачным просто в силу сложившихся обстоятельств. Помимо этого, клиенту может не соответствовать логика или стиль работы какого-либо специалиста, его темперамент. В ряде случаев люди обращаются не к тем психотерапевтам. К примеру, они ожидают сопровождения в достижении определенной цели, а специалист оказывает услуги, направленные на личностный рост. Или клиент обращается с проблемой личных отношений к психотерапевту, специализирующемуся на лечении психосоматических болезней. В таким ситуациях профессионалы сами говорят клиентам об этом и стремятся направить их к подходящему психотерапевту. Помимо того, существуют ограничения, обусловленные правилами работы – к примеру, семейный психотерапевт не может предоставлять помощь клиенту в улучшении отношений с женой и в то же самое время содействовать их разрыву с любовницей. Для выполнения второй задачи требуется другой специалист.