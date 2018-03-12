Банк России с 1 мая изменит шкалу повышенных коэффициентов риска по потребительским кредитам, что сильно ограничит выдачу кредитов наиболее рискованным заемщикам. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на материалы ЦБ, проект указания Банка России предполагает снижение нижней границы коэффициентов риска до 15% (и, соответственно, диапазона всех групп шкалы коэффициентов на 5 п.п.).

Это делается, заявил регулятор, поскольку долговая нагрузка населения находится на относительно высоком уровне и это требует сохранения сдерживающей политики в сегменте необеспеченного кредитования.

В Банке России отметили также, что при более низкой стоимости привлеченных средств тот же уровень полной стоимости кредита (ПСК) отражает теперь более высокий кредитный риск заемщика.

В конце осени 2017 года зампред Банка России Василий Поздышев заявлял, что объем кредитования физлиц растет гораздо быстрее, а Банк России хотел бы более сбалансированного роста активов.

Как напоминает издание, Центральный банк сдвигал нижнюю границу коэффициентов риска год назад — с 25 до 20%, в результате доля выдач кредитов с высокой ПСК (30-35%) сократилась с 25 до 10%. Тогда часть рискованных заемщиков, которых банки были готовы кредитовать только под такие ставки, ушла в МФО.

Основную опасность пузыри и дутые активы представляют, конечно, в корпоративном секторе, потому как там даже один проблемный заемщик может создать проблем на сотни миллионов рублей, отмечает аналитик банка ВТБ Феликс Козлов. Тем не менее, говорит он, проблема важна и для потребительского сектора, где под активами можно понимать личные доходы. А количество проблемных клиентов в сотни раз выше, и работать с ними сложнее, чем с одним корпоративным. Поэтому тема очень актуальная для регулятора.

А что перспективами рынка МФО — его ждет бум? Микрофинансовые организации, безусловно, должны быть строго контролируемы, говорит аналитик, потому как работают с самыми незащищенными слоями населения, и процесс получения денежных средств там значительно проще, чем в банке. «Я думаю что все мелкие и слабые фин организации в результате контроля просто самоликвидируются. Основными игроками на рынке МФО станут дочерние компании крупных банков», — считает Феликс Козлов.

От отмечает при этом, что «плохие» заемщики очень часто сами являются мошенниками и изначально осознанно идут на нарушения.

Предположение о том, что заемщики из банков побегут в МФО, несколько преждевременно, полагает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов Шустов. Отрасль микрофинансирования тоже регулируется, к МФО предъявляются требования по капиталу, по управлению рисками. Депутаты, говорит он, регулярно вносят законопроекты, от полного запрета микрофинансовой деятельности до запрета рекламы МФО и понижения ПСК и так называемых «иксов» (предельной величины долга и процентов по отношению к первоначальной сумме) до значений, при которых так называемые займы до зарплаты становятся просто нерентабельными.

При текущем уровне ставки и курсе рубля доходность банковских депозитов не может быть выше 6-7% годовых в лучшем случае, а при такой стоимости привлечения средств банкам придется искать способы оптимизировать свои кредитные портфели так, чтобы потребительские кредиты там были не дороже 15% годовых, считает Александр Шустов. При этом качественных заемщиков на рынке почти не осталось, ведь реальные доходы населения продолжают снижаться и уровень потребления не вернулся даже к началу 2013 года, считает он.