Подписка
Москва, 13.03.2018

Белый дом разработал программу обеспечения безопасности в школах

«Expert Online» 2018

Белый дом представил программу по профилактике ситуаций со стрельбой в школах, сообщает The Hill. В частности сообщается, что учителей на добровольной основе будут обучать обращению с оружием, для чего в школы будут привлекаться бывшие военные. Также полиции дано право превентивно изымать оружие у людей, которые могут представлять потенциальную опасность.

Помимо этого министерство юстиции США получает полномочия по обеспечению взаимодействия между школами и правоохранительными органами во всех штатах.

Для решения всего комплекса проблем по вопросам безопасности в школах США создается специальная комиссия во главе с министром образования Бэтси Девос.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    «ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ- 2018»

    ​С 24 по 27 апреля соберутся наиболее успешные игроки рынка производства резинотехнических изделий, каучуков, а также шинной промышленности.
    Реклама

    TOP

    1. Испытание мартом: к чему готовиться рублю
      Испытание мартом: к чему готовиться рублю
    2. На Западе появились трезвые оценки послания Путина
      На Западе появились трезвые оценки послания Путина
    3. Курс доллара посыпался: для этого есть три новые причины
      Курс доллара посыпался: для этого есть три новые причины