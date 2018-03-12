Белый дом разработал программу обеспечения безопасности в школах

Белый дом представил программу по профилактике ситуаций со стрельбой в школах, сообщает The Hill. В частности сообщается, что учителей на добровольной основе будут обучать обращению с оружием, для чего в школы будут привлекаться бывшие военные. Также полиции дано право превентивно изымать оружие у людей, которые могут представлять потенциальную опасность.

Помимо этого министерство юстиции США получает полномочия по обеспечению взаимодействия между школами и правоохранительными органами во всех штатах.

Для решения всего комплекса проблем по вопросам безопасности в школах США создается специальная комиссия во главе с министром образования Бэтси Девос.