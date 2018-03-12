Эксперты: США обвалят российский рубль

Американские биржевые спекулянты начали масштабную распродажу рублёвых активов. Только за первые 10 дней марта их вложения в ценные бумаги РФ снизились почти на 5%.

По мнению аналитиков, они опасаются введения новых антироссийских санкций, которые ранее анонсировал Минфин США. Администрация Белого дома уже наложила санкции более чем на 100 граждан РФ и организаций. И это, как обещают в американском финансовом ведомстве, только начало. Если новые ограничительных меры против нашей страны будут приняты, а вероятность этого очень высока, то в первую очередь пострадает российская валюта, курс которой обвалится почти к 70 рублям за доллар, пишет «МК».

По данным издания, российские эксперты, прежде всего, опасаются введения запрета на покупки новых и оборота существующих облигаций федерального займа России (ОФЗ). Если вето на них будет наложено, то оно распространится на американских инвесторов. При этом к тотальной продаже могут присоединиться другие участники финансового рынка из-за страха испортить отношения с США.

Как отметил аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич, сейчас иностранцам принадлежит около 30% российских ОФЗ. Поэтому масштабная распродажа бумаг вызовет падение их доходности.

В свою очередь заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова, считает, что существует целый ряд факторов, напрямую не связанных с новой санкционной атакой США, но также обещающих отрицательно сказаться на прочность российской валюты.

Она напомнила, что в конце марта состоится заседание Федеральной резервной системы США (ФРС), на котором будет повышена процентная ставка по кредитам. Примерно тогда же пройдет заседание совета директоров Центробанка, где будет принято решение о снижении ключевой ставки. Из этого следует, что ужесточение монетарной политики ФРС вынудит инвесторов срочно переводить свои средства в доллары, а уже это приведёт к его укреплению и соответственно падению рубля.

Опасается серьёзного обвала национальной валюты и начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов. По его мнению, если США воплотят в жизнь свои угрозы по запрету российских ОФЗ, то это главным образом отразится на нацвалюте, которая быстрыми шагами устремится к отметке в 70 рублей за доллар.

Ранее сообщалось, что Антон Силуанов – глава Минфина РФ – считает стабильным текущий курс национальной валюты. По его словам, пока нет каких-либо оснований ожидать резких движений курса рубля.

Напомним, на открытии валютных площадок в понедельник в Москве курс доллара торговался нейтрально к российской валюте - 56,64 рубля. Евро рос к рублю на 9 копеек - до 69,83 рубля.

Позже средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11:30 снизился до 56,6122 рубля.

С 15 апреля 2003 года Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов «завтра», сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.