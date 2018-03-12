Евросоюз продлил санкции против России

Европейский союз официально объявил о продлении санкций против России еще на полгода против 150 граждан и 38 компаний России в связи с событиями на Украине. Соответствующее заявление Совета Евросоюза опубликовано в официальном журнале ЕС. Санкции продлеваются до 15 сентября 2018 года. Срок действующего санкционного режима истекает 15 марта этого года.

«Оценка ситуации не указала на целесообразность изменения режима санкций»,— говорится в документе.

Предварительное согласование ограничительных мер против граждан и компаний Российской Федерации прошло 21 февраля этого года комитетом постоянных представителей стран Евросоюза.

Напомним, санкции были введены в марте 2014 года в отношении российских и украинских граждан, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины.