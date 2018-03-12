Подписка
Москва, 13.03.2018

Сокращение безработицы позволило вырасти фондовым индекса США

«Expert Online» 2018

Американские фондовые рынки закрыли прошедшую неделю на положительной динамике по основным индексам, чему способствовали данные по статистике на рынке труда. Публикация с данными была представлена в пятницу, 9 марта.

По данным американского Министерства труда, в феврале количество рабочих мест в США возросло на 313 тысяч. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков. При этом рост зарплат замедлился, что уменьшило риск возникновения инфляции.

На этих новостях, Dow Jones вырос на 1,8%, достигнув показателя в 25335,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 1,7% , дойдя до отметки в 2786,57 пункта. NASDAQ вырос на 1,8% и составил 7560,81 пункта.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    «ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ- 2018»

    ​С 24 по 27 апреля соберутся наиболее успешные игроки рынка производства резинотехнических изделий, каучуков, а также шинной промышленности.
    Реклама

    TOP

    1. Испытание мартом: к чему готовиться рублю
      Испытание мартом: к чему готовиться рублю
    2. На Западе появились трезвые оценки послания Путина
      На Западе появились трезвые оценки послания Путина
    3. Курс доллара посыпался: для этого есть три новые причины
      Курс доллара посыпался: для этого есть три новые причины