Сокращение безработицы позволило вырасти фондовым индекса США

Американские фондовые рынки закрыли прошедшую неделю на положительной динамике по основным индексам, чему способствовали данные по статистике на рынке труда. Публикация с данными была представлена в пятницу, 9 марта.

По данным американского Министерства труда, в феврале количество рабочих мест в США возросло на 313 тысяч. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков. При этом рост зарплат замедлился, что уменьшило риск возникновения инфляции.

На этих новостях, Dow Jones вырос на 1,8%, достигнув показателя в 25335,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 1,7% , дойдя до отметки в 2786,57 пункта. NASDAQ вырос на 1,8% и составил 7560,81 пункта.