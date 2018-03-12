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Москва, 13.03.2018

Меркель рассказала о подарке Путина

«Expert Online» 2018
  • Меркель рассказала о подарке Путина
DPA/TASS

Ангела Меркель – канцлер Германии – рассказала, что действительно иногда обменивается с российским лидером Владимиром Путиным деликатесами.

По её словам, всем известно, что президент РФ с удовольствием пьёт немецкое пиво.

Об этом она заявила на совместном брифинге с лидерами других партий, которые войдут в будущее правительство Германии.

«Иногда есть возможность обменяться. Я однажды получила очень хорошую копченую рыбу», – резюмировала Меркель.

Напомним, ранее Путин рассказал, что Меркель время от времени привозит ему несколько бутылок его любимого раденбергского пива.

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