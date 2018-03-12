Меркель рассказала о подарке Путина

Ангела Меркель – канцлер Германии – рассказала, что действительно иногда обменивается с российским лидером Владимиром Путиным деликатесами.
По её словам, всем известно, что президент РФ с удовольствием пьёт немецкое пиво.
Об этом она заявила на совместном брифинге с лидерами других партий, которые войдут в будущее правительство Германии.
«Иногда есть возможность обменяться. Я однажды получила очень хорошую копченую рыбу», – резюмировала Меркель.
Напомним, ранее Путин рассказал, что Меркель время от времени привозит ему несколько бутылок его любимого раденбергского пива.