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Москва, 13.03.2018

Минтранс предлагает ввести новый дорожный знак

«Expert Online» 2018

В Министерстве транспорта Российской Федерации выступили с инициативой ввести новый дорожный знак, запрещающий движение автобусов.

Это планирует сделать для усиления мер безопасности в период проведения ЧМ-2018 по футболу. Соответствующий проект постановления Кабмина РФ размещён на федеральном портале проектов нормативных актов, передаёт ТАСС.

По данным агентства, которое ссылается на пояснительную записку ведомства, реализация проекта постановления позволит создать условия для эффективной реализации указа, минимизировать привлечение дополнительных сил и средств органов внутренних дел и исключить создание существенных помех дорожному движению на въездах в города, где пройдут матчи предстоящего первенства планеты.

Отмечается, что запрет в зоне действия знака не распространяется на автобусы, которые осуществляют регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным маршрутам, а также автобусы, оснащенные аппаратурой спутниковой навигации «ЭРА-ГЛОНАСС».

При этом вся информация будет передаваться в Транспортную дирекцию ЧМ-2018. Кроме того, владельцы этих автобусов должны будут направлять в дирекцию уведомления о планируемом движении в зоне действия знака.

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