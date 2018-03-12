Минтруд объяснил существенное повышение зарплат бюджетников

Максим Топилин – глава министерства труда и социальной защиты (Минтруд) – рассказал журналистам, что значительное повышение зарплат российских бюджетников связано с достижением показателей, заложенных в «майских указах» президента РФ.

По его словам, те задачи, которые были поставлены и которые были реализованы, связаны именно с реализацией указов российского лидера Владимира Путина. При этом он напомнил, что рост зарплат врачей и научных работников должен был достичь 200% по отношению к средней по региону, передаёт РИА Новости.

«Вышли на нормальное исполнение указов, начиная с января, как и должно быть. В прошлом году по этим категориям, по которым должно было быть 200, мы должны были достичь в четвертом квартале около 180%», – резюмировал чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что в целом ряде научных учреждений и больниц РФ в последние 3 месяца значительно выросли зарплаты.

Как известно, в программе развития социальных гарантий, которую президент РФ Владимир Путин изложил ещё в 2012 году, сразу после вступления в должность, содержались параметры, на которые экономика нашей страны должна выйти в течение его срока на посту главы государства.

Среди них был указ о повышении заработной платы бюджетников до 100% или 200% от средней заработной платы по региону к 2017 году. Позже срок исполнения указа был отложен до 2018 года.