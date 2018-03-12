Москвичей предупредили о неприятном погодном явлении

Синоптики предупредили жителей Москвы о ледяном дожде, который ожидается в российской столице 13 и 14 марта.

По словам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, во вторник и среду синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться тёплым сектором атлантического циклона.

При этом небо затянут плотные слоистые облака, пройдут небольшие осадки в виде снега, мороси, ночью и утром возможен слабый ледяной дождь, передаёт РИА Новости.

Из-за этого на дорогах будет очень сколько. Особенно опасная ситуация, связанная с высокой вероятностью гололедных явлений, ожидается в период с 03:00 до 09:00 мск 13 и 14 марта.

В ночные часы столбики термометров будут показывать от нуля до минус трёх градусов. Днём воздух прогреется до трёх градус тепла. Таким образом, температура в столице впервые за весенний сезон вернётся в климатическое русло.

Однако уже в пятницу в Москве и Подмосковье пройдёт слабый снег. В ночь на субботу резко похолодает до минус 15 градусов, днём будет не выше минус 5-10. А к вечеру субботы и в ночь на воскресенье в столичном регионе будет минус 20.

Согласно прогнозу синоптиков, климатическая весна всё-таки придёт в Москву, но не раньше 25-26 марта.