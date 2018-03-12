Подписка
Москва, 13.03.2018

Москвичей предупредили о неприятном погодном явлении

«Expert Online» 2018

Синоптики предупредили жителей Москвы о ледяном дожде, который ожидается в российской столице 13 и 14 марта.

По словам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, во вторник и среду синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться тёплым сектором атлантического циклона.

При этом небо затянут плотные слоистые облака, пройдут небольшие осадки в виде снега, мороси, ночью и утром возможен слабый ледяной дождь, передаёт РИА Новости.

Из-за этого на дорогах будет очень сколько. Особенно опасная ситуация, связанная с высокой вероятностью гололедных явлений, ожидается в период с 03:00 до 09:00 мск 13 и 14 марта.

В ночные часы столбики термометров будут показывать от нуля до минус трёх градусов. Днём воздух прогреется до трёх градус тепла. Таким образом, температура в столице впервые за весенний сезон вернётся в климатическое русло.

Однако уже в пятницу в Москве и Подмосковье пройдёт слабый снег. В ночь на субботу резко похолодает до минус 15 градусов, днём будет не выше минус 5-10. А к вечеру субботы и в ночь на воскресенье в столичном регионе будет минус 20.

Согласно прогнозу синоптиков, климатическая весна всё-таки придёт в Москву, но не раньше 25-26 марта.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    «ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ- 2018»

    ​С 24 по 27 апреля соберутся наиболее успешные игроки рынка производства резинотехнических изделий, каучуков, а также шинной промышленности.
    Реклама

    TOP

    1. Испытание мартом: к чему готовиться рублю
      Испытание мартом: к чему готовиться рублю
    2. На Западе появились трезвые оценки послания Путина
      На Западе появились трезвые оценки послания Путина
    3. Курс доллара посыпался: для этого есть три новые причины
      Курс доллара посыпался: для этого есть три новые причины