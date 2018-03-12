Опубликована архитектура деловой программы Петербургского международного экономического форума — 2018

Петербургский международный экономический форум состоится 24-26 мая 2018 года. Ключевая тема ПМЭФ-2018 – «Создавая экономику доверия».

«Президент определил цель вывести темпы роста российской экономики на уровень выше среднемировых. Для этого инвестиции должны составить 25-27% ВВП. Это комплексная задача, которая требует системного развития инфраструктуры и экспортных возможностей, создания новых удобных инструментов финансирования, значительного упрощения административных процедур, предсказуемых макроэкономических условий. Однако всего этого будет недостаточно, если на качественно новый уровень не выйдет доверие между населением, бизнесом и государством», - рассказал Министр экономического развития России Максим Орешкин. «Поэтому «построение экономики доверия» - основная тема Форума, выбранная в этом году, отражает одну из важнейших задач, стоящих перед нами сегодня», - отметил он.

Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина считает, что: «центральная тема Форума «Экономика доверия" – это диалог о том, как разрешить противоречия, которые снижают потенциал глобального роста: от неравенства до возрождающегося протекционизма, и одновременно поиск ответов на общие вызовы: технологические, демографические, энергетические и другие. Главная тема российской повестки – экономический рост в новых условиях. Последствия кризиса преодолены, экономика России вернулась к положительным темпам роста. Сейчас формируются параметры новой модели роста. От того, какие условия государство сможет создать для эффективного и инновационного бизнеса, на какие индустрии и технологии сделаем ставку именно сейчас, зависит, сможем ли мы раскрыть потенциал российской экономики. Тема доверия исключительно актуальная и для сессий, посвященных вопросам развития финансовой системы. Экономический рост требует финансовых ресурсов, а эффективность финансового посредничества в целом и развитие институтов длинных денег не возможны без доверия между экономическими агентами, доверия к институтам. К факторам, способствующим повышению доверия к финансовой системе относятся добросовестность участников, здоровая конкуренция, защита прав вкладчиков и акционеров. Эти и связанные с ними темы будут активно обсуждаться на Форуме».

Обсуждения в рамках сессий деловой программы будут проходить в четырех тематических направлениях:

Тематический блок «Глобальная экономика в эпоху изменений» затронет все аспекты экономических отношений в меняющемся мире – от демографии и решения проблем социального неравенства до развития энергетики и применения новых технологий в АПК. В центре внимания окажутся также вопросы экономики совместного потребления, экономики Мирового океана и благотворительности и филантропии.

В рамках направления «Россия: используя потенциал роста» участники обсудят основные вызовы, стоящие перед экономикой страны, экспортный потенциал креативных индустрий России, пути выхода на лидерские позиции в мировой технологической и энергетической сфере. Кроме того, будут оглашены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, а также состоится сессия, посвященная конкурсу стартапов «Идея на миллион».

В тематическом блоке «Технологии для лидерства» состоятся дискуссии о влиянии новых технологий на все сферы жизни: участники обсудят применение искусственного интеллекта в реальном секторе, использование технологии блокчейн в управлении и бизнесе, построение цифровой инфраструктуры, генную терапию и прорывные технологии в медицине.

Блок «Человеческий капитал в цифровой экономике» сосредоточится на вопросах трансформации мирового рынка труда, роли образования в цифровой экономике и конкурентоспособности в условиях экономики знаний.

По словам советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря Организационного комитета ПМЭФ-2018, руководителя программного комитета Форума Антона Кобякова, в разработке программы традиционно приняли участие ведущие эксперты из России и многих стран мира: «Мы получили множество предложений, из которых выбрали и включили в программу лучшие, самые актуальные, отражающие ключевые вызовы, стоящие перед миром сегодня. Существенное количество сессий посвящены экономике нового времени, развитию технологий и трансформации всех сфер жизни под их влиянием. Уверен, дискуссии в рамках деловой программы Форума привлекут внимание участников и гостей Форума. Мы считаем, что основная тема Форума «Создавая экономику доверия» особенно актуальна сегодня и отражает стремление бизнеса к развитию без искусственных ограничений. На Форуме мы, как уже неоднократно говорилось, формируем пространство доверия, и приглашаем всех к нему присоединиться».

«Архитектура ПМЭФ полностью отражает современные тенденции и те вызовы, которые сейчас стоят перед Россией и миром. Ответить на эти вызовы мы сможем только в том случае, если все заинтересованные игроки – государство, бизнес, некоммерческие организации – будут действовать заодно, на равных, формируя экономику доверия. В этой связи гармонично смотрится в программе презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах, которую проводит Агентство стратегических инициатив. Рейтинг основан на опросах предпринимателей, субъективен, а потому, как правило, самые высокие оценки получают регионы, где налажен диалог представителей госвласти и предпринимательского сообщества. Ежедневные технологические прорывы в самых разных областях заставляют всех ускорять темп, и России нужно быть частью этого движения. Именно поэтому архитектура петербургского Форума буквально пронизана цифровизацией – заявлены сессии в области образования, здравоохранения, финансов, связи, управленческого мастерства. Уверена, что нынешний форум станет площадкой для обсуждения актуальнейших тем и выработки конкретных решений», - отметила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

С целью исполнения поручения Президента о создании на базе ПМЭФ молодежной секции будет проведен Молодежный экономический форум. Участники обсудят ключевые экономические и политические вопросы с лидерами международного и российского бизнеса, крупнейшими международными экспертами и учеными. Мероприятия Форума будут способствовать налаживанию контактов с молодыми предпринимателями во всем мире и развитию способов взаимодействия в международном бизнес-сообществе.

Организаторы сохранили ставшие уже традиционными форматы межстрановых бизнес-диалогов и тематических бизнес-завтраков. В рамках Форума состоятся встречи деловых кругов России и стран-гостей Франции и Японии. Отдельные встречи запланированы с представителями деловых сообществ США, Индии, Италии, Финляндии и Африки. Тематические бизнес-завтраки соберут представителей фармацевтических компаний, IT-индустрии. Отдельный завтрак проведет Сбербанк России.

Также в рамках Форума пройдут мероприятия в полюбившемся участникам формате «Беседы о будущем». Форсайт-сессию на тему «Будущее разума» проведет Митио Каку, специалист в области теоретической физики и популяризатор науки. Российский предприниматель Олег Тиньков расскажет о будущем технологического предпринимательства в России.

Кроме того, на полях ПМЭФ пройдут региональный консультативный совет «Деловой двадцатки», Форум малого и среднего предпринимательства, а также сессия Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» на тему: «Арктический потенциал. Северный морской путь как драйвер экономического роста».

Подробная архитектура программы Форума размещена на официальном сайте мероприятия https://www.forumspb.com/programme/programme-architecture/

Организатор ПМЭФ-2018: Фонд «Росконгресс» — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

www.roscongress.org