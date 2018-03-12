Польша потребовала от ЕС отказаться от закупок российской электроэнергии

Глава Минэнерго Польши Кшиштоф Тхужевский обратился в Евросоюз с требованием отказаться от закупок российской электроэнергии.

По его мнению, на традиционной энергетике в странах ЕС лежит бремя дотаций на возобновляемую энергетику. Он подчеркнул, что Европа платит за заботу о здоровье и об окружающей среде, поэтому в ЕС необходимо соблюдать жесткие эмиссионные требования, передаёт ТАСС со ссылкой на литовское информагентство ELTA.

При этом польский чиновник считает, что в России этих ограничений нет. А это, по его словам, ставит участников энергетического рынка в неравные конкурентные условия.

«Поэтому в России электроэнергия дешевле. Я являюсь сторонником того, чтобы ее там вообще не закупать», – резюмировал Тхужевский, напомнив, что Польша полностью обеспечивает себя электроэнергией, не закупая её ни в России, ни в Белоруссии, ни на Украине.