Прибалтика пошла против Евросоюза

Премьер-министры прибалтийских стран выразили свою поддержку Варшаве в вопросах возможных санкций со стороны Брюсселя из-за споров по судебной реформе в Польше.

Исполнительная коллегия Евросоюза считает, что 13 законов, которые власти Польши приняли в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и дают властным структурам возможность контролировать судебную систему. В этой связи ЕК направило Варшаве рекомендации с призывом изменить внутреннее законодательство в соответствии с нормами ЕС.

«Нам не нравится, что Польша может столкнуться с какими-либо санкциями», - сообщил в этой связи глава латвийского кабинета министров Марис Кучинскис.

Глава литовского правительства Саулюс Сквернялис также заявил, что Литва поддержит Польшу в судебных реформах и призывает к тому же Эстонию. «Я призвал премьер-министров Эстонии и Латвии оценить партнерство с Польшей и поддержать ее», — сообщил Сквернялис.

По мнению Таллина, речь об ограничении прав Польши при голосованиях также идти не может. «Мы не можем допустить, чтобы дело зашло так далеко, ведь путем переговоров мы можем достичь совместной позиции в ЕС», — подчеркнул эстонский премьер-министр Юри Ратас.

В свою очередь Варшава также не намерена сдаватся и заявила о планах отстаивать права на внутренние реформы.