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Москва, 13.03.2018

«Сатана» отправляется в утиль

«Expert Online» 2018
  • «Сатана» отправляется в утиль

Министерство обороны России начнет утилизацию межконтинентальных баллистических ракет «Воевода», именуемых на Западе «Сатаной», в  ближайшее время. Причиной списания данного вида вооружения стал приход ему на смену новейшего МБР «Сармат». Подобное заявление сделал в интервью газете «Красная звезда» заместитель главы оборонного ведомства Юрий Борисов.

«На вооружении Российской армии есть жидкостная тяжелая ракета, которая имеет достаточно серьезную энергетику и позволяет выводить большой объем нагрузки. Про эту стратегическую ракету все хорошо наслышаны, и у нас она прозвана "Воевода", а на Западе ее называют "Сатана". Она разработана еще в середине 1980-х годов и стоит на боевом дежурстве, но время проходит, технологии двигаются вперед, эта система устаревает. Она уже на финише своего жизненного цикла, и мы скоро начнем утилизировать эту ракету», — сказал он.

Отмечается, что «Воевода», несмотря на солидный для ракеты «возраст», продолжает оставаться самой мощной из всех российских МБР.

Что касается «Самрата», то преемница «Воеводы» способна пролететь через Северный, и через Южный полюса благодаря тому, что у неё значительно повышена дальность применения по сравнению со своим предшественником, рассказал военный.

«Возможность выводить серьёзную полезную нагрузку позволяет нам применять различную «начинку» – боевые блоки, которые в совокупности с тяжёлыми ложными целями достаточно эффективно преодолевают всевозможные элементы противоракетной обороны», - продолжил Борисов, который отметил оборонная промышленность России полностью готова к производству новейших межконтинентальных баллистических ракет «Самрат» в количестве необходимом для армии РФ.

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